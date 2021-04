Tout savoir sur Angers - Rennes

Sèchement battu par Lyon lors de la dernière journée, Angers n'a pris que deux petits points sur ses quatre derniers matchs. Le SCO, 11e, ne compte toutefois que sept points de retard sur Rennes qui revit actuellement, avec notamment une victoire contre Nantes la semaine dernière. Les hommes de Bruno Genesio s'accrochent à l'Europe.





Les stats à connaître (avec Opta)

Angers n’a remporté qu’une seule de ses 11 dernières confrontations face à Rennes en Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites), mais c’était lors de la dernière en date, le 23 octobre dernier au Roazhon Park (2-1).



Angers n’a remporté qu’une seule de ses 9 dernières réceptions de Rennes en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites) – le 4 décembre 1976 (1-0) – après avoir gagné ses 2 précédentes.



Angers a concédé au moins un but lors de chacun de ses 6 derniers matches contre Rennes en Ligue 1, il n’est sur une plus longue série face à un même adversaire actuellement présent dans l’élite que face à Lyon (9) et Paris (10).



Angers n’a remporté qu’un seul de ses 10 derniers matches en Ligue 1 (5 nuls, 4 défaites), c’était à Metz le 3 mars dernier (1-0).



Rennes est invaincu lors de ses 4 derniers matches en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après avoir perdu chacun des 5 précédents.



Angers reste sur 4 matches sans victoire à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), une 1ère depuis décembre 2019-février 2020 (5).



Rennes n’a remporté qu’un seul de ses 6 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls, 3 défaites), c’était à Metz le 20 mars dernier (3-1).



L’attaquant d’Angers Loïs Diony a inscrit 3 buts contre Rennes en Ligue 1, il ne fait mieux contre aucune autre équipe (à égalité avec… Angers).



S’il joue, Ismaël Traoré disputera son 200e match de Ligue 1 (17 avec Brest, 182 avec Angers actuellement). Il a disputé 31 matches cette saison dans l’élite, plus que tout autre joueur de champ d’Angers.



Stéphane Moulin est l’entraîneur que Bruno Génésio, coach de Rennes, a le plus souvent affronté en Ligue 1. En 7 confrontations, il ne s’est jamais incliné (5 victoires, 2 nuls).