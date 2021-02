Tout savoir sur Angers - Nantes

Bien que toujours présent dans la première partie de tableau, Angers enregistre des résultats irréguliers depuis plusieurs semaines. En face, Nantes est constant... dans la médiocrité, et son président Waldemar Kita vient de se séparer d'un nouvel entraîneur : Raymond Domenech, qui aura résisté à peine plus d'un mois. Antoine Kombouaré a été nommé pour le remplacer avec un objectif qui est désormais très clair : se battre pour le maintien dans l'élite.





Les stats à connaître (avec Opta)

Angers a perdu 60.5% de ses matches contre Nantes en Ligue 1 (26/43), plus que contre toute autre équipe. Cependant, les Angevins n’ont perdu aucun de leurs 5 derniers matches contre les Canaris en Ligue 1 (3 victoires, 2 nuls).



Angers a remporté ses 2 derniers matches à domicile contre Nantes en Ligue 1, c’est autant qu’au cours des 19 premiers (9 nuls, 8 défaites).



Angers a perdu 4 de ses 6 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire, 1 nul), c’est autant que lors des 14 précédents (7 victoires, 3 nuls).



Nantes n’a remporté aucun de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (8 nuls, 7 défaites), plus longue série en cours et la plus longue disette de son histoire dans l’élite. Les 5 dernières équipes à avoir connu une disette au moins aussi longue sur un même exercice sont toutes descendues en fin de saison : Amiens et Toulouse en 2019/20, Troyes en 2015/16, Metz en 2014/15 et Ajaccio en 2013/14.



Nantes n’a remporté qu’un seul de ses 13 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 8 défaites), c’était à Lorient en novembre dernier (2-0).



Angers est l’équipe dont les joueurs se sont faits le plus souvent dribbler en Ligue 1 cette saison (300 fois).



Romain Thomas est l’auteur des 2 derniers buts d’Angers contre Nantes en Ligue 1, tous 2 marqués de la tête à la suite d’un corner.



Angelo Fulgini est le joueur qui a subi le plus de fautes en Ligue 1 cette saison (81). C’est d’ores et déjà un record sur un même exercice pour un joueur d’Angers depuis la remontée du club en 2015/16.



Seul Romain Faivre (66) a réussi plus de dribbles que Ludovic Blas en Ligue 1 cette saison (61). Angers est l’équipe contre laquelle le milieu de Nantes a été le plus décisif dans l’élite (4 – 1 but, 3 assists – égalité avec Monaco), mais il reste sur 7 matches sans être impliqué dans le moindre but en L1.



Seul Denis Zanko (9 avec Toulouse en 2020) a pris part à plus de rencontres comme entraîneur en Ligue 1 au 21e siècle sans en gagner une seule que Raymond Domenech (7 avec Nantes cette année).