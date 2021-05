Toulouse va devoir attaquer

Ce dimanche peu avant 20h, l'identité du vingtième pensionnaire de la Ligue 1 pour la saison 2021-2022 sera connue. Il ne reste plus que 90 minutes à jouer dans le barrage entre Nantes et Toulouse. Après le match aller, l'équipe entraînée par Antoine Kombouaré a pris une option sur son maintien en ramenant un précieux succès de son déplacement au Stadium (1-2). A l'extérieur, les réalisations de Ludovic Blas et Randal Kolo Muani ont mis les Canaris dans une situation favorable. Mais tout reste à faire. Le 18eme de Ligue 1 n'est pas parvenu à prendre le large en prévision du retour. Un scénario qu'il ne faudra pas regretter.

L'avance prise est intéressante mais loin d'être définitive. Coupable d'un non-match, Toulouse n'a plus le choix. Pour remplir son objectif de remontée immédiate, le Téfécé va devoir marquer au moins deux buts à la Beaujoire. Ce n'est pas impossible pour la meilleure attaque de la Ligue 2 mais il faudra faire en sorte que cela suffise.

Des équilibres différents à trouver



En perdition lors du match aller, le secteur défensif toulousain a commis des erreurs qui ont permis aux Nantais de prendre les devants. Désormais, il faudra resserrer les lignes et espérer que les attaquants répondent aux attentes en marquant. Ca ne sera pas facile, surtout face à Alban Lafont, mais ce n'est pas impossible. Après s'être rappelé ses limites défensives, Toulouse a intérêt à retrouver la recette qui lui a permis de jouer un jeu emballant tout au long de la saison. Cela va nécessiter une prise de risque que le jeune effectif toulousain va devoir négocier correctement.

L'arrière-garde des Violets va notamment devoir gérer la profondeur régulièrement prise par Ludovic Blas & co lors du match aller. Toulouse va donc devoir attaquer mais pas n'importe comment. Marquer plusieurs fois ne suffira pas si la réussite offensive actuelle des Nantais n'est pas limitée. Pour ces derniers, marquer comme lors des sept derniers matchs sera certainement synonyme de maintien. Mais les partenaires d'Imran Louza vont avoir besoin de trouver le juste milieu entre gestion du score et prise de risque. Des deux côtés, l'équation est compliquée à résoudre, mais à la clé, la récompense est encore bien plus grande.