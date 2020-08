Strasbourg, un projet perturbé par un été difficile

Les objectifs

Dixième de Ligue 1 l'an passé, le RC Strasbourg est sur une pente ascendante depuis son retour dans l'élite. L'an passé, les Alsaciens avaient même goûté aux tours préliminaires de la Ligue Europa grâce à une victoire en Coupe de la Ligue la saison d'avant. Avec un travail cohérent et un effectif qui s'inscrit dans la continuité de ce qui a marché ces dernières années, les Strasbourgeois peuvent espérer s'installer dans le top 10 national. Pour y arriver, il faudra néanmoins digérer un été compliqué. La préparation de la saison a été perturbée par de nombreux cas de Covid-19 et deux titulaires sont blessés pour plusieurs mois : le gardien Matz Sels et l'attaquant Lebo Mothiba.

Le mercato

Malgré l'état de l'infirmerie, le club présidé par Marc Keller n'a pas fait de folie sur le marché des transferts. Un seul nouveau visage était présent à la reprise Mahame Sibi. Le milieu de terrain défensif a été recruté gratuitement en provenance de Valenciennes. Dans le même temps, Idriss Saadi et Mehdi Chahiri sont revenus après quelques mois en prêt. Ce dernier, recruté au Red Star en janvier n'a encore jamais porté le maillot strasbourgeois. L'option d'achat de Majeed Waris a aussi été levée pour renforcer un secteur offensif très garni. Au niveau des départs, malgré les rumeurs, Mohamed Simakan est toujours là. Seuls Abdallah Ndour à Sochaux et Benjamin Corgnet et Jérémy Grimm, non-prolongés, sont partis.

L'équipe-type

Thierry Laurey pourrait continuer à utiliser un système en 4-4-2 avec un milieu en losange. Pour pallier à l'absence de Matz Sels, Bingourou Kamara sera titulaire au poste de gardien. Kenny Lala, qui hérite du numéro 10, sera titulaire au poste de latéral droit. Son pendant à gauche sera Lionel Carole ou le jeune Anthony Caci. Pour composer la charnière, le capitaine Stefan Mitrovic, le très courtisé Mohamed Simakan ou Lamine Koné et Alexander Djiku seront sollicités. Ce dernier pourrait aussi être utilisé dans un rôle de sentinelle. Malgré sa préférence pour la défense centrale, il y est très performant. Ibrahima Sissoko est une autre alternative à ce poste alors que l'entre-jeu strasbourgeois comptera aussi sur Dimitri Liénard et Jean-Ricner Bellegarde. Adrien Thomasson sera le meneur de jeu. En attaque, Majeed Waris devrait prendre la place d'un Lebo Mothiba blessé aux côtés de Ludovic Ajorque.

Le point fort et le point faible

Depuis son retour dans l'élite, Strasbourg travaille très intelligemment. La prolongation du contrat de Thierry Laurey et les efforts réalisés pour travailler dans la continuité de ce qui a fonctionné les saisons d'avant fonctionnent. L'effectif n'a pas été chamboulé et même les joueurs courtisés sont toujours là. C'est rassurant après plusieurs mois particulièrement compliqués. La préparation estivale du Racing a été perturbée par de nombreux cas de Covid-19. Pour la reprise du championnat, de nombreux joueurs seront absents à cause d'une période de quarantaine. Dans le même temps, Matz Sels et Lebo Mothiba sont blessés pour plusieurs mois. Toutes ces mauvaises nouvelles en provenance de l'infirmerie peuvent inquiéter. Une autre conséquence non-négligeable du Covid-19 pourrait handicaper le club alsacien : Limité à 5 000 spectateurs, le Stade de la Meinau n'aura pas la même ferveur. Un coup dur quand on se rappelle les exploits des partenaires de Kenny Lala à domicile.

Le style de jeu

Souvent critiqué pour son état d'esprit trop défensif, Strasbourg avait su se réinventer pour faire le jeu. Lors de son passage à quatre, la défense n'avait pas perdu sa solidité. Ca sera une nouvelle fois un des atouts du groupe de Thierry Laurey. Surtout dans cette période chargée en incertitudes. Devant, l'efficacité d'Adrien Thomasson, le jeu de remise de Ludovic Ajorque et la vivacité de Majeed Waris annoncent une belle complémentarité.