Strasbourg : Stéphan réagit à la rumeur l'envoyant à Lyon

Visé par une rumeur, Julien Stéphan n'aura pas mis longtemps pour répliquer. En effet, dans son édition de dimanche, L'Equipe a lancé la rumeur d'un intérêt de Lyon pour l'actuel entraîneur de Strasbourg, en cas de départ de Peter Bosz à la fin de saison. Or, pour l'heure, Jean-Michel Aulas a préféré conforter le Néerlandais, après la belle victoire des Gones contre Bordeaux dimanche (6-1). « Il (Bosz) sera encore avec nous la saison prochaine », a notamment déclaré ce dernier, en zone mixte. Pour autant, la possible non qualification du club rhodanien pour une Coupe d'Europe en fin de saison pourrait logiquement avoir d'importantes conséquences sur celui qui a dernièrement dirigé le Bayer Leverkusen. Les pistes Laurent Blanc et Laurent Battles sont également évoquées par le quotidien sportif français. De son côté, sous contrat jusqu'en 2024 en Alsace, Stéphan a tenu à réagir à cette rumeur.

🎙 Julien Stéphan - « Strasbourg ce n'est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. »

La mise au point musclé du coach Strasbourgeois sur les rumeurs l’envoyant à Lyon. #ESTACRCSA #Ligue1UberEats pic.twitter.com/P88L78EYhG

— Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 17, 2022

« Strasbourg, ce n’est pas un paillasson »

« Si l’intérêt de Lyon est réel ? Ce que je ne peux pas maîtriser, c’est ce que Lyon souhaite faire à l’avenir. Ça, je ne le maîtrise absolument pas. Par contre, ce que je peux maîtriser et dire, c’est qu’à la lecture de cet article, j’ai été choqué que j’avais donné, moi, mon accord ou éventuellement une orientation positive pour ça. C’est faux. C’est manquer de respect au club de Strasbourg, c’est aussi manquer de respect à l’entraîneur qui est en place là-bas, a lancé le technicien de 41, au micro de Prime Video, après le match nul de son équipe à Troyes (1-1). Strasbourg, ce n’est pas un paillasson sur lequel on peut piétiner comme ça. C’est un beau club, c’est un club qui m’a fait confiance en début de saison. Mon seul objectif et ma seule ambition d’ici la fin de saison par rapport à Lyon, c’est de les laisser derrière nous. Ce qui serait un exploit incroyable. » Il faudra surement attendre la fin de saison pour en savoir plus dans ce dossier.