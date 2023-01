Stade Rennais : Bruno Genesio explique son plan pour battre le PSG

Le Stade Rennais s'est imposé face au Paris Saint Germain sur le score de 1-0 dimanche soir en clôture de la 19ème journée de Ligue 1. Une magnifique performance de la part des Bretons qui reviennent à cinq points du podium. Avec les absences de nombreux joueurs, Bruno Genesio a dû faire avec un groupe restreint. L'ancien coach de l'Olympique Lyonnais, celui qui a le plus battu le PSG de l'ère qatari, a expliqué au micro d'Amazon Prime Vidéo son plan pour battre le club de la capitale.

"Je veux féliciter les joueurs en premier parce que ce sont eux qui sont responsables de la performance avant tout. On a tenté quelque chose mais ça a fonctionné parce qu’ils ont mis tout ce qu’il fallait pour ce que ça fonctionne. Avec un peu de réussite. Félicitations à eux. Félicitations à mon staff. On est très heureux de battre, Paris mais aussi de prendre les trois points pour rester proche de nos concurrents. Avec la suspension de Benjamin Bourigeaud, l’absence de Martin, de Xeka et aussi notre fragilité défensive. Je me suis aussi inspiré de ses adversaires comme Lens et Monaco qui avait posé problème dans ce système. Il y a eu beaucoup de réflexion et d’échanges avec les cadres de mon équipe. Je les ai concernés par ce choix. On a mis ça en place tardivement. Mais quand cette équipe a cette envie de mettre en place les choses ensemble ça paie. On ne l’avait jamais travaillé avant. On l'a fait uniquement la veille du match. On en avait parlé avec les cadres le lendemain du match face à Clermont. Mais les trois joueurs qui ont joué dans l’axe avaient déjà l’habitude de système donc on a gagné du temps par rapport à ça."