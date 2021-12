Sergio Ramos va-t-il enchaîner à Lorient ?

Après une première apparition sous le maillot parisien le 28 novembre dernier face à Saint-Étienne, Sergio Ramos a patienté trois semaines pour enfiler une seconde fois la tunique du PSG. Ce dimanche, le défenseur espagnol était donc de nouveau sur la pelouse pour disputer la première période du 32e de finale remporté par les Parisiens face à Feignies-Aulnoye (0-3). Trois jours plus tard, il pourrait enchaîner un deuxième match consécutif. Du jamais vu depuis le début de saison.

Selon les informations de L’Équipe, Sergio Ramos fera bel et bien partie du groupe parisien concocté par Mauricio Pochettino pour le déplacement prévu mercredi soir à Lorient (21h, 19e journée de Ligue 1). Reste désormais à savoir si le vétéran espagnol sera aligné d'entrée. Le média penche pour cette hypothèse et avance la possibilité de voir un Paris Saint-Germain disposé en 3-4-3 avec Ramos au centre du trident défensif, épaulé de Marquinhos sur sa droite et Presnel Kimpembe à gauche. Si le champion du monde 2010 joue, il disputera son dixième match en 2021.