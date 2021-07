Sergio Ramos : "J'aimerais que Mbappé reste"

"Je crois que nous sommes dans un très grand club"

El mejor lugar para seguir soñando, el mejor club para seguir ganando. Vamos a luchar con todo y por todo. Allez @PSG_espanol!#IciCestParis #WeAreParis pic.twitter.com/8ZcPCBuyMs

— Sergio Ramos (@SergioRamos) July 8, 2021

Arrivé libre au PSG depuis la fin de son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos évoluera durant les deux prochaines saisons du côté du Parc des Princes. Quadruple vainqueur de la Ligue des Champions avec le club merengue, l'Espagnol âgé de 35 ans a commencé sa préparation puisqu'il a disputé son premier entraînement, lundi.Ce mardi, il a livré un entretien organisé par le PSG auquel plusieurs médias ont pu assister. RMC Sport était présent et a relaté les propos tenus par le natif de Camas qui a abordé le futur de Kylian Mbappé.Que pense Ramos de ce thème ? Doté d'un charisme important, il n'a pas voulu se mettre trop en avant, mais a émis un désir clair. "Un message? Je ne suis personne pour lui envoyer un message. Je n’ai pas la capacité d’envoyer un message à un joueur. Tout le monde est libre de prendre une décision qui reste très personnelle. C’est une décision à prendre tout seul", a-t-il expliqué, avant de confirmer : "Je crois que nous sommes dans un très grand club.Champion du monde et double champion d’Europe avec l’Espagne, Ramos a avoué qu'il ne s'attendait pas à avoir droit à un éventuel traitement de faveur dans un secteur défensif qui le mettra en concurrence avec Marquinhos et Presnel Kimpembe. "Personne n’est indiscutable. La place se gagne sur le terrain. La concurrence rend les joueurs meilleurs.La saison est longue, tout le monde doit maintenir un bon état de forme. C’est bien de faire tourner l’équipe pour maintenir une bonne fraîcheur", a-t-il expliqué, pas forcément inquiet à propos des différents systèmes de jeu de Mauricio Pochettino. "On ne peut pas toujours jouer de la même manière. Même si c’est un système qui ne m’est pas habituel, je suis prêt à m’adapter", a confié Ramos.Par ailleurs, il a exprimé sa pensée sur la Ligue 1 en général. Un championnat qu'il connaît. "Je regarde la L1 car j'ai des amis qui jouent dans des équipes. Je suis content qu'elle ait grandi. C'est une ligue très forte au niveau physique et tactique. Il y a des joueurs rapides qui s'amélioreront., a-t-il affirmé.