Saint-Etienne : Quels jeunes peuvent se révéler cette saison ?

Dans le Forez, les jeunes pousses ont le vent en poupe. En effet, depuis quelques saisons maintenant, le club profite pleinement du travail de son centre de formation pour pouvoir se donner de l'air financièrement. Entre les ventes de William Saliba à Arsenal en 2019, puis celle de Wesley Fofana à Leicester City en 2020, c'est plus de 60 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses de Saint-Etienne. Une somme loin d'être anodine pour les Verts, alors que la crise liée au coronavirus et aux droits TV en Ligue 1 n'a pas épargné la formation française.

Green, le successeur de Janot ?

En poste depuis 2019 à l'ASSE, Claude Puel n'hésite d'ailleurs pas à aller piocher les éléments les plus prometteurs du centre de formation stéphanois. Formé dans le Forez, le bien nommé Etienne Green a notamment profité d'un concours de circonstances pour faire ses débuts avec les Verts l'an dernier... et finalement s'accaparer la place de titulaire, alors qu'il vient tout juste d'avoir 21 ans. Cette saison, le jeune gardien tentera de confirmer au plus haut niveau. Derrière lui, Stefan Bajic (19 ans), actuellement à Tokyo pour les Jeux d'été, aura peut-être une carte à jouer en Coupe de France. Auteur de plusieurs apparitions dans l'élite du football français, le défenseur central Saïdou Sow (19 ans) sera lui aussi à surveiller de près, tout comme Yvann Maçon (22 ans), qui revient après une rupture d'un ligament croisé.

Aouchiche en quête de régularité

Parmi les autres jeunes éléments de Saint-Etienne qui ont eu du temps de jeu la saison dernière, on peut également évoquer le cas de Lucas Gourna-Douath (17 ans). Titulaires à 13 reprises l'an dernier, le milieu de terrain devrait bénéficier d'encore plus de temps de jeu cette saison. C'est également le cas d'Adil Aouchiche (19 ans). Arrivé en provenance du Paris Saint-Germain, le milieu offensif cherchera à gagner en régularité et à être plus décisif, lui qui a marqué deux buts et a délivré cinq passes décisives pour sa première saison pleine avec les professionnels. Enfin, Aïmen Moueffek (20 ans), Bilal Benkhedim (20 ans), Maxence Rivera (19 ans) et Charles Abi (21 ans) pourraient également avoir du temps pour s'illustrer.