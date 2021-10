Saint-Etienne : Puel, jusqu’à quand ?

Il s’en est sans doute fallu du rien. Alors que Lyon, qui avait ouvert le score dimanche dernier sur un but d’Houssem Aouar avant la pause, aurait pu compter un avantage plus conséquent mais s’est fait rejoindre au bout du temps additionnel de ce derby sur un penalty de Wahbi Khazri (1-1, 90e+5), ce précieux point décroché in-extremis par l’AS Saint-Etienne a vraisemblablement permis à Claude Puel de conserver sa place de manager général.

Car ce 123e duel entre Stéphanois et Lyonnais avait tout du match de la dernière chance pour le technicien de 60 ans, dont l’équipe, dernière de Ligue 1, n’a pas réussi à remporter le moindre match depuis le début de saison. Mais si Puel, sous contrat jusqu’à la fin de saison, est resté en poste d’après L’Equipe, c’est aussi parce que son départ aurait été trop onéreux, et que les dirigeants stéphanois n’avaient non plus réussi à trouver l’entraîneur idoine pour le remplacer.

Un départ à 4 M€ ?

On parle ainsi d’une somme de 4 millions d’euros en cas de départ du Tarnais et de son adjoint Jacky Bonnevay. Et les noms de Pascal Dupraz, Luis Fernandez, René Girard et Jean-Louis Gasset, déjà passé sur le banc forézien entre 2017 et 2019, ont notamment été évoqués pour lui succéder, ainsi que celui de David Guion, libre depuis son départ de Reims. Et si le quotidien sportif assurait que la candidature de ce dernier était poussée par Philippe Lyonnet auprès de Roland Romeyer, le président du directoire, l’ancien directeur de la communication du club a depuis démenti.

Puel est donc resté et ses hommes vont vite devoir confirmer l’embellie aperçue face aux Gones dès le retour de la trêve internationale. Et vu leur prestation de dimanche, les Verts peuvent le faire, surtout que, jusqu’au choc face au PSG fin novembre, ils ne vont rencontrer, hormis Angers, que des clubs de la deuxième partie de tableau (Strasbourg, Metz, Clermont et Troyes). De quoi obtenir un peu plus de sursis pour leur coach ?