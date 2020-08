Saint-Etienne, paris sur l’avenir

1- Les objectifs

Les choses ont beaucoup bougé ces derniers mois à Saint-Etienne. Un nouvel entraîneur (Claude Puel) est arrivé en novembre, il y a eu du mouvement en interne et Stéphane Ruffier a été écarté. Le coach veut rajeunir l’effectif, qui est nombreux en cette mi-août. L’ASSE misera donc sur de jeunes éléments lors de l’exercice 2020-2021 pour faire du mieux possible. Alors que le club a terminé la saison dernière à la 17eme place, Puel a déjà déclaré qu’il visera le Top 10.



2- Les recrues / les départs

Cet été 2020, Saint-Etienne s’est illustré en s’attachant les services d’Adil Aouchiche. Le jeune joueur du PSG (18 ans), libre, a été arraché pour trois ans à une forte concurrence européenne (il aurait touché une prime à la signature de 4 millions d’euros). L’attaquant d’Epinal Jean-Philippe Krasso, auteur de 8 buts en Coupe de France, a signé jusqu’en 2023. Alors que Ruffier a été écarté, Loïc Perrin a pris sa retraite, Honorat est parti à Brest, Vagner à Metz et Cabaye est arrivé en fin de contrat comme Lacroix.



3- L’équipe type

Claude Puel pourrait mettre en place son équipe en 4-2-3-1 avec de jeunes éléments. Devant Moulin, Debuchy, Fofana, Moukoudi et Kolodziejczak partent pour débuter en défense. Youssouf et Camara devraient constituer le duo défensif et récupérer les ballons pour les transmettre vers le trio offensif composé de Nordin, Aouchiche et Bouanga. Révélation de National 2, Krasso devrait entamer la saison en pointe.



4- Point fort/Point faible

Claude Puel part pour aligner un onze rajeuni. L’entraîneur stéphanois mise sur la jeunesse, avec notamment Aouchiche, Fofana, Camara, Moukoudi, Nordin et Youssouf, ce qui peut avoir du bon. Il y a déjà eu de bonnes choses durant la préparation (4-1 contre Nice et 4-2 face à Bordeaux). La fougue et l’insouciance… Mais cela peut aussi être le revers de la médaille pour l’ASSE où Puel veut se séparer d’éléments expérimentés et grassement rémunérés (M’vila, Boudebouz, Khazri, Trauco, Palencia, Diony). Seuls Debuchy et Bouanga restent dans l’équipe type établie au début du dernier exercice.



5- Le style

Avec ses jeunes joueurs, Claude Puel veut du rythme et de la qualité. Le technicien des Verts comptera notamment sur Aouchiche, un gros pari, pour orienter le jeu. A 18 ans, l’ancienne pépite du Paris-SG devrait évoluer en meneur de jeu dans un 4-2-3-1 ou en relayeur dans un 4-3-3 et apporter sa qualité technique pour accélérer le jeu, ou le calmer. Le duo devant la défense, Youssouf-Camara, s’annonce costaud pour gratter les ballons puis il faudra vite se projeter vers l’avant. Dans cette optique, Bouanga et Nordin seront également importants.