. Privés des tribunes de Geoffroy-Guichard dimanche prochain contre Clermont (13journée de Ligue 1), pour cause de huis clos décrété après des incidents contre Angers, les supporters de l'passent de nouveau à l’action.Quatre associations (Magic Fans, Indépendantistes stéphanois, Union des supporters stéphanois et Green Angels) appellent à la mobilisation pourSamedi soir, le bus du club du Forez a été bloqué par des membres des Green Angels et des Magic Fans, présents à l’aéroport d’Andrézieux-Bouthéon, quelques heures après le nul obtenu à Metz (1-1).L’ASSE occupe la dernière place du classement de Ligue 1 après 12 journées. Les coéquipiers de Wahbi Khazri n’ont pas encore gagné une rencontre.