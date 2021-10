Deux ans après son arrivée sur le banc de l'AS Saint-Étienne, Claude Puel semble plus que jamais à deux doigts d'en tomber. Sauvé in extremis après le nul arraché face à l'Olympique Lyonnais lors du derby (1-1), le technicien des Verts ne devrait pas survivre à la correction infligée aux siens ce week-end par Strasbourg (5-1, 10e journée de Ligue 1).



D'après les informations de RMC, la fin de la collaboration entre le club stéphanois et son entraîneur ne serait plus qu'une question d'heures. Le média précise qu'une "réunion de crise" est prévue ce lundi soir du côté du centre d'entraînement Robert-Herbin. Une simple formalité qui devrait sceller le sort de Claude Puel chez les Verts.

Des Verts à la dérive

Arrivé en octobre 2019 à Geoffroy-Guichard, l'ancien entraîneur de l'OL a voulu rajeunir l'effectif en se séparant de nombreux cadres. Un chamboulement et une perte d'expérience non-compensée qui ont abouti à cet échec. Depuis le début de la saison, Saint-Étienne n'a pas gagné un seul match de Ligue 1 et occupe la place de lanterne rouge avec quatre points de retard sur le 17e.