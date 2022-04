Pascal Dupraz n'a pas apprécié le dénouement du match à Bordeaux (2-2), et comme à son habitude, il ne s'est pas privé pour le faire savoir. "Pour ma part je pense que nous avons pris plus qu'un point à Bordeaux, puisqu'à la 90e minute le tableau affichait 3-2. Il se trouve que depuis deux ans il y a la VAR, elle a pris toute sa justification pour l'ASSE mercredi. On maintient l'écart qui était celui d'avant la rencontre. Voilà ma remarque à ce sujet, a-t-il tonné dans des propos repris par L’Équipe. Ce fait de jeu sanctionne l'attitude, on s'est ensuite remis la tête à l'endroit pour montrer que nous avons davantage que des ressources. Au risque de déplaire, j'ai cru à un moment donné que nous allions remporter le match. Si ces scenarii se reproduisent encore cinq fois, je prends même si j'aimerais et c'est l'affaire de tous, que l'on soit plus pertinents défensivement."

"Améliorer notre capacité à mieux défendre"

Par ailleurs, l'entraîneur des Verts attend plus de son équipe défensivement. "Le fait que les deux dernières fois où on a mené au score on ait perdu, cela veut dire que la troisième fois où on mènera au score, on remportera la rencontre cette fois-ci. C'est toute l'incongruité de l'effectif professionnel de l'AS Saint-Étienne en ce moment et aussi toute la complexité et la beauté de notre sport, qui n'a pas d'égal. On a beaucoup travaillé sur la récupération, beaucoup sur la volonté de voir des joueurs davantage concentrés. [...] Il faut améliorer notre capacité à mieux défendre, tous ensemble, pour faire en sorte que l'on soit meilleurs offensivement."