Saint-Étienne : De nombreux cas positifs au COVID-19

Strasbourg-Saint Étienne sous la menace d'un report



⚠️ Les tests PCR effectués mardi et jeudi derniers ont révélé de nombreux cas positifs au Covid-19 parmi les joueurs et membres du staff du groupe pro.

De nouveaux examens seront pratiqués ce samedi afin de confirmer le maintien du match #RCSAASSE.



Lire le communiqué complet 👇



La 20ème journée de Ligue 1 débutera ce vendredi soir avec la rencontre entre Montpellier et Monaco (21 heures), mais elle est déjà perturbée. En effet, le match entre le FC Lorient et Dijon, prévu ce dimanche (15h00), est reporté à une date ultérieure. Le club lorientais, devenu un véritable cluster, n'a pas assez de joueurs disponibles pour disputer cette rencontre . Un autre match de Ligue 1 est menacé étant donné les dernières informations tombées ce vendredi.L'AS Saint-Etienne vient d'annoncer, par le biais d'un communiqué, que. "De nouveaux examens seront pratiqués ce samedi avant le déplacement de l’équipe à Strasbourg afin de confirmer le maintien de son match de Ligue 1 Uber Eats. Compte tenu de la circulation plus active du virus, toutes les mesures de protection sanitaires ont été prises dans le strict respect du protocole d’organisation des rencontres de la Ligue de Football Professionnel (LFP)", peut-on lire.Ainsi, le match entre Strasbourg et l'AS Saint-Étienne, prévu dimanche (15 heures) en Ligue 1, apparaît comme très menacé. Si elle devait se dérouler, cette rencontre verrait s'affronter le quinzième et le seizième du championnat de France.