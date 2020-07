Saint-Étienne : Claude Puel se confie sur un possible retour de Stéphane Ruffier

Claude Puel n'a pas manqué de sujets à évoquer en conférence de presse. Avec la mise à pied de Stéphane Ruffier, une possible altercation entre Mathieu Debuchy et lui-même, le coach des Verts avait de quoi parler. Dans un premier temps, il a fait preuve d'un agacement palpable sur le second thème. "Quand on ouvre un journal et qu'on voit ces choses-là, ces fake news... Il paraît qu'à Saint-Étienne ça arrive assez souvent. Il y a un tel décalage avec ce qu'on vit au quotidien et ce qu'on essaye de traduire de l'extérieur", a-t-il indiqué, concernant le supposé accrochage avec son joueur.

Ruffier, un retour compliqué pour Puel

Le cas de Stéphane Ruffier, lui, semble plus simple, tant l'ancien entraîneur de l'OL possède un avis tranché sur la question d'un éventuel retour du gardien dans le groupe. "À la base, c'est un choix sportif qui n'est pas accepté par le joueur. Il se pénalise tout seul et ce que je ne veux pas, c'est qu'il pénalise le groupe. Un retour de Ruffier me paraît difficile par rapport à ses propos", a commenté Claude Puel. Sous contrat jusqu’en 2021, Ruffier et ses représentants ont rendez-vous le 22 juillet avec les dirigeants de l'ASSE. Le gardien des Verts a été empêché d’accéder au centre d’entraînement pour assister au match amical des Verts contre Charleroi, mercredi (4-0).