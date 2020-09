Les Alsaciens de Strasbourg, avant-derniers après deux défaites, défiaient une équipe de l'ASSE en forme ce samedi pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Et si rien n'a été marqué lors du premier acte, on a pu constater plusieurs opportunités des deux côtés du pré. À commencer par une reprise de la tête signée Majeed Waris, qui achevait sa course sur la barre adverse suite à un centre de Kenny Lala dès la 13 e minute. L'ASSE a vite réagi par Arnaud Nordin (15e) qui faisait briller Kamara d'une frappe soudaine. Nordin a ensuite failli obtenir un penalty (40e) suite à un tacle spectaculaire signé Ibrahima Sissoko. Enfin, juste avant le repos, Lala a failli marquer sur coup franc avec un enroulé du droit sur lequel Jessy Moulin a dû intervenir d'une claquette salvatrice. Plusieurs occasions donc, mais pas de but à l'issue du premier acte entre les deux formations.

Mais il était dit que Strasbourg allait concéder un troisième penalty en autant de journées de Ligue 1. C'est en effet ce qui s'est produit à la 55e minute. Alexander Djiku levait le bras le bras et contrait le cuir après un duel avec Charles Abi. Denis Bouanga ne se faisait pas prier face à Bingourou Kamara. 1-0. Malgré cette ouverture du score stéphanoise, le rythme ne s'emballait pas dans ce match. L'ASSE allait néanmoins parvenir à sceller le destin de la rencontre quelques instants plus tard grâce à une réalisation de Mahdi Camara, lequel reprenait un ballon perdu dans la surface après un bon travail de Bouanga, pour envoyer le cuir en dessous de la transversale (82e). 2-0, score final, plus rien n'allait être inscrit dans cette partie, malgré quelques opportunités alsaciennes en fin de rencontre. L'ASSE s'offre un joli succès, aux dépens d'une équipe de Strasbourg qui chute encore et dont l'entame de saison laisse vraiment à désirer. Le contraste est saisissant face à une équipe stéphanoise qui a tout réussi jusqu'ici et qui se hisse d'ailleurs en tête de la Ligue 1.