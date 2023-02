Romain Pitau : « On n'a pas su mettre Paris en difficulté »

Le Douaisien (Nord) Romain Pitau a certes perdu avec Montpellier face au PSG lors de la 21e journée de Ligue 1, mais le coach du MHSC a vu des motifs d'espoirs dans le résultat. A lutte pour son maintien, le club du sud de la France dispute un mini-championnat pour sa survie. Dans ce cadre, l'entraîneur de 45 ans est revenu sur la mentalité des ses troupes, et sur l'excellent match de Benjamin Lecomte, qui a sorti deux penalties de Kylian Mbappé.

Pitau a aimé l'état d'esprit du MHSC

« Notre gardien a été très performant, on va avoir besoin d'un Benjamin Lecomte dans ces dispositions. Sur le match, forcément il y a de la déception, mais pas de regrets. Quand on s'engage dans un match, c'est pour faire un résultat. On avait pris une option, laisser le ballon à Paris et de défendre à cinq pour protéger beaucoup le jeu à l'intérieur. Il nous a manqué beaucoup le premier ballon à la récupération. On n'a pas su avoir des temps de possession pour reprendre un peu d'oxygène et mettre Paris en difficulté. Mais c'est sûr que l'état d'esprit a été bon ce soir. On peut dire ce qu'on veut sur Paris, qu'ils sont moins bien ou pas, j'ai surtout aimé les comportements des joueurs. »