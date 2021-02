Rennes : Truffert prolonge de deux ans

"Dans le football, ça ne va jamais assez vite"

Formé au club, Adrien Truffert (19 ans) a été propulsé dans l'équipe première du Stade Rennais durant cet exercice 2020-2021. Il affiche déjà un total de 18 apparitions dans le championnat de France de Ligue 1, dont 14 titularisations pour un bilan d'un but et trois passes décisives. Ce jeudi, le natif de Liège a étendu son contrat avec le club breton. "Après la prolongation de contrat de Yann Gboho au mois d'octobre,, explique le club dans un communiqué publié sur son site officiel.Truffert s'est félicité de la nouvelle dans des propos rapportés par le site officiel. "Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur.Aujourd’hui, ça a payé. Il faut continuer de travailler encore plus pour aller encore plus loin. On est tout le temps en apprentissage dans le football mais je me sens forcément plus fort. J’ai plus d’expérience mais j’ai encore beaucoup à apprendre. On va essayer de se qualifier en Europa League, c’est l’objectif ", a jugé l'international français U21.Julien Stéphan, lui, a valorisé la volonté de progression de son jeune élément. "C’est une première saison intéressante pour lui. C’est une bonne nouvelle pour le club. C’est quelqu’un d’humble, de travailleur, de généreux, de très respectueux également.. Il y a la possibilité pour les meilleurs d’entre eux et ceux qui travaillent le plus de pouvoir s’exprimer avec les pros. Adrien a trouvé le projet qui lui convenait. Sa prolongation devenait naturelle. C’est un beau signe envoyé pour tout le monde", a détaillé le coach de Rennes. Vendredi, le club breton recevra Nice, pour le compte du match d'ouverture de la 27ème journée de Ligue 1 (21 heures).