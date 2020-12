Rennes : Stéphan espère que le succès face à l'OM sera un déclic

"On s'était dit qu'il fallait rester calme et surtout mettre beaucoup de rythme dans la circulation du ballon. Après ce qui change, c'est l'efficacité. J'espère que ce sera un déclic pour nous. Ça veut dire que le groupe ne lâche pas. Il va falloir confirmer encore et encore, contre Lorient, contre Metz... Il y a différentes phases dans une saison. Là, on est sur deux victoires consécutives, ça va redonner de la confiance", a expliqué Stéphan, qui va pouvoir se focaliser sur le déplacement à Lorient, dimanche (17 heures).