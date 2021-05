Rennes : Prochain départ confirmé pour Grenier

Après trois années passées au sein du club breton, Clément Grenier vient d'annoncer ce vendredi qu’il allait quitter Rennes à l’issue de la saison. L’ancien Lyonnais jouera donc le dernier match de sa carrière sous les couleurs rennaises contre Nîmes, ce dimanche, lors de l'ultime journée de Ligue 1.

Grenier libre d'aller où il veut

"C’est avec beaucoup d’émotion que je me prépare pour ma dernière avec le Stade Rennais. Gagner pour ne rien regretter (...) 3 années magnifiques, une Coupe de France et 3 saisons en Coupes d’Europes... Un grand MERCI à tous... Il faut maintenant terminer le travail, tout donner, g agner pour ne rien regretter", a t-il exprimé sur ses réseaux sociaux.



Mais avant son départ, Clément Grenier devra l'emporter avec le Stade Rennais contre Nîmes et espérer un faux pas de Lens sur sa pelouse contre Monaco pour offrir à son club une place en Europa Conference League. Après cela, il sera libre de s'engager où il le souhaite.