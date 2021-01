Rennes : Niang finalement sur le départ ?

"Je ne me sens pas concerné par ce mercato-là." Le 17 décembre dernier, au sortir d’un match contre l’OM dont il avait disputé l’intégralité, M'Baye Niang avait évoqué son avenir, et assuré être à Rennes "pour la toute la saison. Pour moi, un départ est totalement exclu. J'ai la tête au Stade Rennais, je suis bien, je prends du plaisir sur le terrain. Je n'ai aucune raison de me poser la question d'un départ." Près d’un mois plus tard, son discours a sans doute évolué. Car d’après Ouest-France, l’international sénégalais pourrait fort bien quitter la Bretagne lors de ce mercato hivernal.

Saint-Etienne et les agents



Un départ déjà maintes fois évoqué l’été dernier, alors que le joueur s’était lui-même dit tenté par l’Olympique de Marseille. Mais ce transfert ne s’est pas fait, et son prêt à Saint-Etienne non plus, suite à "l'intervention de plusieurs agents" qui "a rendu impossible la finalisation de l'opération" selon les Verts. Et comme les autres pistes, menant au Torino ou à l’Angleterre, ne se sont pas non plus concrétisées, Niang est resté bon gré mal gré au Stade Rennais, qui s’est renforcé à l’intersaison en vue de la Ligue des champions, recrutant notamment, en attaque, Serhou Guirassy et Martin Terrier.

Derrière Terrier et Rutter



La grave blessure à la cheville du premier nommé, une semaine après le retour dans le groupe d’un Niang qui n’avait plus joué depuis le mois d’août, lui a permis ensuite de grappiller du temps de jeu et d’enchaîner trois titularisations consécutives, jusqu’à ce succès face à Marseille (2-1), trois jours après avoir donné la victoire aux hommes de Julien Stephan à Nice en inscrivant son unique but de la saison (0-1). Mais la suite a été plus compliquée, jusqu’à cette réception de l’OL samedi dernier (2-2), contre qui il n’a pas décollé du banc. Stephan lui a préféré un convaincant Terrier au coup d’envoi, avant de remplacer l’ancien Lyonnais par l’espoir Georginio Rutter (18 ans). Une nouvelle confirmation que Niang devrait changer d’air pour obtenir plus de temps de jeu ?