Après avoir été défait 2-0 à l'aller sur la pelouse de Leicester City, Rennes va tenter de retourner une situation déjà très compromise. Ce jeudi, le club breton accueille son homologue anglais (18h45), dans le cadre des 8emes de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Mais le destin s'acharne sur les Rennais puisqu'ils seront privés de leur gardien de but titulaire.



D'après les informations de France Bleu Armorique, Alfred Gomis s'est en effet fracturé un doigt lors du large succès de son équipe dimanche sur le terrain de l'Olympique Lyonnais (2-4). Et la blessure est si sérieuse que l'international sénégalais est même annoncé absent pour les huit à dix semaines à venir. Une épine de plus dans le pied rennais sur ce poste spécifique.

Alemdar réquisitionné



Car même si le manque de régularité du Sénégalais a parfois été souligné depuis le début de la saison, il n'en demeurait pas moins un titulaire indiscutable. Qui plus est, son suppléant Romain Salin est lui aussi blessé (mollet). Face à Leicester, c'est donc le Turc Dogan Alemdar qui devrait jouer le rôle de dernier rempart. Gomis, quant à lui, manquera aussi au Sénégal pour les matchs de barrage du Mondial 2022 face à l'Égypte. Aliou Cissé doit prier pour qu'il n'arrive rien à Édouard Mendy d'ici là...