Rennes : le message fort de Genesio

Concurrents la saison passée pour accéder aux places européennes, Rennes et Strasbourg ne nagent plus dans les mêmes eaux. Le club breton a lancé sa saison après un retard à l'allumage, au contraire du Racing, engluée dans le fond du classement. Avant les retrouvailles entre les deux clubs ce samedi (17 heures), Bruno Genesio reste très prudent.*

Genesio ne s'enflamme pas

"Il n'y a pas d'objectif de podium avant la trêve ou je ne sais quoi, a-t-il lancé. Ce qui est important, c'est continuer à progresser dans le jeu, ce à travers quoi on aura des résultats sur la durée. On n'a forcément pas pris tous les points qu'on aurait pu prendre, mais je sens une équipe qui commence à prendre forme. On était en progrès avant la trêve. Si on continue, on aura forcément un nombre de points qui nous permettra d'être en haut du classement. Mais il n'y aura eu que quinze matches de Championnat de joués, il sera encore trop tôt pour tirer d'éventuelles conclusions."

L'entraîneur de Rennes attend aussi plus de réalisme de son équipe sur le plan offensif, même s'il n'occulte pas les progrès récents. "On voit qu'on a sous-performé par rapport au contenu de nos matches. On sait qu'on a eu quelques soucis en début de saison, des erreurs qui nous ont coûté des points, mais l'important c'est la progression et l'évolution de certains joueurs et de l'équipe. On arrive aussi à mieux gérer nos temps faibles et à renverser des situations compromises, mais j'espère qu'on saura aussi mieux concrétiser nos temps forts. On était sur le bon chemin avant la trêve, il faut le reprendre chez une équipe de Strasbourg difficile à battre", a t-il conclu.