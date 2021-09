Rennes : Genesio veut tenter de rebondir contre Tottenham

Un état d'esprit de revanche après Reims

De nombreux forfaits pour Rennes

Battu par Angers (2-0) puis Reims (0-2) lors de ses deux dernières sorties en Ligue 1, le club breton entamera sa campagne de poules en Ligue Europa Conférence face à Tottenham, jeudi soir sur la pelouse du Roazhon Park (18h45). Face à des Spurs privés de Son Heung-Min, Eric Dier et Ryan Sessegnon, Rennes voudra tenter de rebondir dans cette compétition. C'est le désir affirmé par Bruno Genesio, ce mercredi en conférence de presse.Après le visage peu séduisant montré face à Reims, le technicien a confié son sentiment : "Le plus important, notamment quand on joue à domicile, c'est que le public ait le sentiment qu'on fasse tout pour gagner, mais on n'a pas le droit d'afficher l'état d'esprit de dimanche., a-t-il expliqué.Au sujet de la formation entraînée par Nuno Espirito Santo, septième de Premier League, il a avoué ne pas savoir à quoi s'attendre. "Jusque-là, c'est une équipe qui a très peu de possession, qui procède en contre-attaque ou attaques rapides, qui se crée peu d'occasions et tire peu au but, un peu comme nous., a jugé Genesio, qui sera lui privé des présences de Doku (cuisse), Majer (hanche) et Meling (adducteurs). Martin Terrier, touché face à Reims en Ligue 1 au niveau du genou, n'a pas été convoqué pour le match.