Rennes - Genesio : "On ne méritait pas de perdre"

"Rentrer et retrouver la Ligue 1 est un bonheur"



90+4' : C'est terminé, les Rouge et Noir s'inclinent dans les dernières minutes. #OMSRFC 1-0 pic.twitter.com/izi9y5APAJ

Ce mercredi soir, pour la première de Jorge Sampaoli, l'Olympique de Marseille s'est imposé contre le Stade Rennais sur la pelouse de l'Orange Vélodrome grâce à un but de Michael Cuisance, à la 87ème minute (1-0) . C'était également le grand début de Bruno Genesio du côté du club breton. L'ancien entraîneur de l'OL a exprimé une certaine frustration après la rencontre, au vu du résultat final."Le premier sentiment, c'est la déception.Il faut se projeter sur le prochain match, positiver sur ce qui a bien marché et travailler sur ce qu'on peut améliorer. On a eu plus de variété dans l'animation offensive, on a attaqué en nombre. On peut regretter de s'être fait contrer à l'extérieur", a déploré Genesio.Après son expérience en Chine du côté du Beijing Guoan, le technicien français a reconnu qu'il était heureux de retrouver le Championnat de France : "J'ai vu une équipe qui a essayé d'être conquérante, qui a pris des risques. Mais on a bien vu deux équipes convalescentes, avec très peu de frappes et d'occasions. C'est dommage de ne pas avoir validé ce bon état d'esprit avec un point., a glissé Genesio.