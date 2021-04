Rennes - Genesio : "Les entraîneurs français sont sous-cotés"

"Même Zidane n'est pas mis en avant"

Lundi, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, s'était exprimé dans les colonnes d'El País, remettant largement en cause la formation en France, et le rôle des entraîneurs . "En France, il n'y a pas un modèle français de jeu., avait notamment analysé le dirigeant du club phocéen. Ce jeudi, Bruno Genesio, le coach de Rennes, lui a répondu, avant le match de son équipe à Angers, samedi en Ligue 1 (12h45).Le natif de de Lyon a exprimé son profond désaccord sur la question. "Longoria, ndlr)(Moulin)Dall'Oglio (à Brest, ndlr),a commenté l'entraîneur de Rennes.Clarifiant son propos sur "la carte" en question, il a focalisé sa réponse autour d'un "look", d'une "façon de parler" et d'un "réseau". Un ensemble qui, selon lui, incite les médias à "faire toute une montagne" d'un coach par rapport à un autre. Avouant cependant le défaut net d'un manque de compétence dans la maîtrise des langues étrangères pour les entraîneurs français, il a jugé que Zinédine Zidane n'était pas assez valorisé, incluant aussi Didier Deschamps comme un autre contre-exemple. "