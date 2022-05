Rennes - Genesio : "Il n'y a rien de fini"

: "Je ne sais pas pourquoi on n'a pas reconnu le Stade Rennais. Ce que je sais, c'est qu'on ne mérite rien ce soir. On n'a pas montré notre visage, celui du Stade Rennais. Rien n'est perdu, il faut montrer un autre visage contre Marseille, vite se remettre en question et continuer de travailler. Ce qu'on a fait ce soir, c'est insuffisant pour retrouver la deuxième place ou terminer troisième. Ce n'est pas la pression. On a fait un bon début de match. On marque le but qu'il faut. Après on s’égare. On perd le ballon, on gagne pas les deuxièmes duels.... On va se remobiliser, pour faire un gros match à domicile, et essayer de revenir".: "Il y a eu de bonnes choses avec le ballon en première mi-temps. Sans le ballon, il y a eu trop d'insuffisances à l'image du premier but qu'on encaisse, où on perd les duels, on perd les deuxièmes ballons. On a joué face à une équipe qui a mis beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Nous, on en a beaucoup trop manqué. C'est toujours difficile de faire une analyse à chaud. On a réussi à ouvrir le score. Ça aurait dû nous mettre dans les meilleures conditions.. Il ne faut pas non plus tout jeter. C'est un non-match ce soir mais on en a fait des bons dans la saison. On reçoit Marseille samedi (37ème journée de Ligue 1, ndlr) et on se doit, par rapport à notre public, de montrer un autre visage. On a deux jours pour se remettre à l'endroit et gagner ce match pour espérer".: "Toute l'équipe fait le travail. On a donné le premier but.Ça se passe super bien en ce moment. On a fêté la finale et hier on s'est vite remis dedans. Tout le monde est apte, le groupe répond présent et c'est une très bonne chose pour le collectif. Il nous reste encore deux matchs important à faire. Il faut continuer à travailler encore dix jours".