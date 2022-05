Rennes : Genesio espère réaliser un "match exceptionnel" contre l'OM

"On a les armes pour les battre"



Une dernière chance pour Rennes ? Défait par le FC Nantes mercredi (2-1), le club breton a pris du retard dans la course à l'Europe, surtout celle à la Ligue des Champions.. Cela tombe plutôt bien, car la formation de Jorge Sampaoli se présentera sur la pelouse du Roazhon Park, samedi lors de la 37ème journée de Ligue 1 (21 heures).Avant cette rencontre capitale dans la saison de son équipe, Genesio a affirmé ses ambitions, ce vendredi en conférence de presse. "Marquer des points dans la course à l’Europe et mettre la pression sur Marseille. Ce qui nous est arrivé peut aussi arriver à nos concurrents lors des deux dernières journées", a-t-il expliqué. Valorisant la "faculté à être serein avec le ballon, comme nous, et celle de défendre à onze, être dans le duel, mettre de l’impact dans l’agressivité" de son futur opposant, le technicien a fixé la marche à suivre., a jugé Genesio.Prévoyant un match équilibré "au départ", le natif de Lyon a exprimé sa croyance en son équipe : "Au foot, c’est très souvent le meilleur qui gagne. On verra.