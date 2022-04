Bruno Genesio ne se cache pas. La défaite du Stade Rennais vendredi soir à domicile devant l’AS Monaco (2-3) est « un coup d’arrêt ». Interrogé en conférence de presse d’après match, l’entraîneur de l’équipe bretonne relativise toutefois les conséquences de ce revers.



« En aucun cas ça remet en cause ce que l’on doit faire en fin de saison et les objectifs de cette fin de saison », a déclaré Genesio quelques minutes après la première rencontre de la 32e journée de Ligue 1 à l’issue de laquelle son équipe pouvait reprendre la deuxième place du classement.

L'OM un peu plus serein

L’ancien coach de l’OL concède également de « grossières erreurs » qui ont contribué à la victoire des Monégasques au Roazhon Park. « L’équipe est jeune, je ne leur en veux pas ce soir (vendredi). C’est l’apprentissage du haut niveau et cela devra nous servir pour la suite. »



Le Stade Rennais restera troisième du Championnat à l’issue de la 32e journée, au mieux trois points derrière l’Olympique de Marseille (2e) en déplacement dimanche soir chez le leader parisien.