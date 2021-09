Bruno Génésio (entraîneur du Stade Rennais, propos relayés par L’Équipe) : « Je ne comprends pourquoi on a débuté le match avec une telle fébrilité. On a rendu le ballon beaucoup trop facilement. On a très vite lâché, on a attendu que la fin du match arrive. On n'a pas le droit de montrer aussi peu de choses. Je suis très, très déçu, j'ai limite honte, pour notre public, pour lequel je sais ce que représente les sacrifices pour venir à deux matches de rang à domicile. On va digérer ce soir, on va régler ça dès demain entre nous.... Je ne pensais pas qu'on puisse descendre aussi bas. On est tous responsables, je suis le premier évidemment. On n'a pas joué en équipe, et quand ce n'est pas le cas, le coach en est en grande partie responsable. On devait être en repos lundi, mais on viendra au stade pour s'expliquer. On a ronronné, on n'a rien fait, j'ai eu l'impression qu'ils avaient peur. »