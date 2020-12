Rennes : Deschamps n'est pas surpris par les difficultés de Camavinga

Eduardo Camavinga, le milieu de terrain du Stade Rennais, est promis à un futur radieux. Sous le maillot du club breton, il a rapidement déployé des qualités de jeu rares à son âge (18 ans). Annoncé comme une cible potentielle du Real Madrid, le joueur connaît - comme son équipe - une baisse de régime dans ses performances. En août dernier, il avait disputé ses premières minutes en Bleus face à la Croatie en Ligue des Nations. Afin de justifier sa sélection, le sélectionneur national avait commenté : "Il a quelque chose en plus, il est très jeune. Tout semble plus facile pour lui. Il faut être vigilant. Son entraîneur Julien Stéphan l’est. Cela vient tôt, peut-être trop tôt mais c’est la situation qui a fait que j’ai préféré le prendre."





Observateur des prestations de Camavinga à Rennes, Deschamps a abordé les difficultés actuelles du joueur. Pour lui, ce n'est pas une surprise. "Je les mets toujours en garde à ce sujet. Jeune ou moins jeune, quand tu es appelé pour la première fois, l’environnement, le regard des autres, adversaires et partenaires, change. Cama a reçu tellement de louanges liées à ses performances...", a-t-il jugé, dans un entretien accordé au Parisien. Pour le sélectionneur, il est nécessaire d'assimiler pleinement un nouveau statut. "La qualité, ils ne la perdent pas, mais il y a des lendemains à digérer, des attentes plus importantes autour d’eux. Une première sélection n’a rien d’une finalité. Il s’agit d’un passage."