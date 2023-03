Rennes : Bruno Génésio lance le sprint final !

Nous y sommes. Ce week-end, c’est la 29ème journée et le début du sprint final. 5e de Ligue 1, Rennes accueille Lens (3e), samedi, avec la ferme intention de revenir à 4 unités des Artésiens. A moins de 24h de la rencontre, Bruno Génésio s’est livré sur l’enchaînement de 3 matchs importants (Lens, Lyon, Reims) dans la saison rennaise. De plus, il souhaite revenir dans la course au podium.

"En s'imposant, on pourrait recoller à un peloton d'équipes qui peuvent lutter pour les 3-4 premières places"

"On a trois matches difficiles contre Lens, Lyon et Reims qui peuvent être, non pas déterminants, mais très impactants sur la fin de saison. Ce n'est pas un match charnière mais en s'imposant, on pourrait recoller à un peloton d'équipes qui peuvent lutter pour les 3-4 premières places, peut-être créer un écart des poursuivants. Donc il est important, mais comme tous ceux qui suivent. On sait qu'on aura en face une équipe solide, la meilleure défense de L1, une équipe complète et très généreuse."