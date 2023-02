Rennes : après la défaite face au LOSC, Genesio envoie un message fort aux supporters

Bruno Genesio n'est pas inquiet. C'est en tout cas ce que le technicien du Stade Rennais a indiqué après la défaite de son équipe face au LOSC à domicile hier soir. Tandis que le club breton a perdu 3 buts à 1 face aux Lillois au Roazhon Park, Genesio s'est montré rassurant malgré le fait que Rennes a cédé pour la première fois depuis 10 matchs contre Lille. Le meilleur technicien de Ligue 1 de la saison 2021-2022 a assuré que la victoire des Nordistes avait été méritée mais qu'il n'avait pas d'inquiétude pour la suite, comme le relaie L'Equipe au lendemain de ce match.

Genesio pas inquiet

"C'est un coup d'arrêt. Mais je ne suis pas inquiet. C'est la conséquence de ce qui se passe dans notre effectif avec les blessures, les arrivées et les joueurs en phase de reprise. On avait l'opportunité de mettre Lille assez loin en cas de succès. Ils gagnent et ils se replacent bien derrière nous. Maintenant, on doit se projeter sur le prochain match. Il n'y a plus rien à faire sur celui-ci. On n'avait pas les moyens de faire mieux ce soir (samedi). Le deuxième but lillois aurait même pu arriver bien avant", a soufflé l'entraîneur de Rennes, qui veut maintenant se concentrer sur la suite, d'autant que des joueurs importants vont revenir dans l'effectif.

"On a des joueurs qui vont revenir à un meilleur niveau. Il y a encore beaucoup d'absents et des recrues qui doivent s'intégrer. D'autres joueurs importants reviennent, comme Baptiste Santamaria", a assuré l'entraîneur rennais, serein malgré cette défaite délicate.