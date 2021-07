Reims : Un nouveau sponsor pas comme les autres

Lacour : "Bienvenue dans un club qui a la cote"



Un short qui impose le 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗲𝗰𝘁.

🤝 SDR x @WinamaxSport pic.twitter.com/erItrmBdNB



— Stade de Reims (@StadeDeReims) July 16, 2021

Tandis que le Stade de Reims continue de parfaire ses derniers réglages - les Rémois ont disposé de Valenciennes 1-0 en match amical ce week-end - et que les équipes de la cellule de recrutement du club marnais s'activent plus que jamais à bâtir l'effectif pour la saison à venir, le début de préparation des Rouge et Blanc a également été marqué par l'arrivée d'un nouveau sponsor. Pas un sponsor maillot paradoxalement, mais un sponsor... short. A l'avenir, le célèbre "W" rouge de Winamax apparaîtra en effet sur le short des joueurs d'Oscar Garcia, le nouvel entraîneur du club cher à Jean-Pierre Caillot. Le célèbre site de poker et de paris sportifs en ligne sera le partenaire de Reims pour les trois prochaines années en vertu du contrat de trois ans paraphé tout récemment. Le logo de la marque (ce "W" rouge) ne sera d'ailleurs pas uniquement présent sur le short du défenseur central Andreaw Gravillon, l'une des recrues de l'intersaison, et des ses coéquipiers. Il figurera également sur des supports de visibilité du stade Auguste-Delaune comme au centre de vie Raymond-Kopa. L'aventure commune du Stade de Reims et Winamax, tous deux experts en contenus décalés, en particulier sur les réseaux sociaux, prendra corps également à travers des activations digitales et via de nombreux événements. Mais le nouveau binôme a déjà fait parler de lui et associé conjointement ses talents avec cette vidéo sous forme de parodie de l'un de spots phares de Winamax et pour laquelle deux des joueurs de l'équipe rémoise Ilan Kebbal et Marshall Munetsi n'ont pas hésité à se prêter au jeu et à endosser le rôle d'acteurs pour l'occasion.Le résultat est saisissant, et le chapitre Reims-Winamax déjà en marche. Pour le plus grand plaisir des deux nouveaux partenaires. A commencer par le directeur général du club Mathieu Lacour. "Le Stade de Reims se réjouit de la signature de ce partenariat majeur. Accueillir un acteur leader sur son marché, qui plus est ultra-concurrentiel, en dit long sur le pouvoir d’attraction grandissant du Club. Nos deux entités partagent notamment un ADN commun en termes de communication, nous sommes donc impatients de démontrer notre expertise en sponsoring et en marketing digital tout au long de cette collaboration. Bienvenue à Winamax dans un club qui a la cote !" Message parfaitement reçu par le directeur marketing et offre de Winamax Julien Huber, très heureux lui aussi que la marque au "W" devienne le nouveau sponsor de Reims. "Nous sommes ravis de renforcer notre présence en ligue 1 UberEats en devenant partenaire du Stade de Reims, un club dynamique dont nous nous sentons proche en terme d’état d’esprit. Nous accompagnerons le club et les supporters avec enthousiasme durant toute la saison." Si Reims ne fait pas de folie la saison prochaine sur les pelouses de L1, ses supporters, eux, sont au moins déjà sûrs de ne pas s'ennuyer...