Reims, un miracle et ça repart ?

Depuis leur succès face à Strasbourg le 1er novembre (2-1), les Rémois n’avaient plus réussi à s’imposer, et restaient sur une série de trois défaites et deux matchs nuls avant de recevoir Nantes mercredi. Dans un stade Auguste-Delaune où ils n’avaient pas réussi à inscrire le moindre but lors de leurs deux dernières rencontres, face à Nîmes (0-1) et Nice (0-0), deux équipes pourtant loin d’être en forme actuellement. Mais ils ont réussi à mettre fin à cette série en s’imposant difficilement face à des Nantais en perdition (3-2), grâce à trois buts en six minutes.





L’un des symboles de cette victoire, c’est Boulaye Dia, qui a enfin réussi à marquer à domicile, après avoir inscrit ses 8 premiers buts de la saison à l’extérieur ! Mais le grand bonhomme de la rencontre, et le principal artisan de ce troisième succès depuis le début de cet exercice 2020-2021, est évidemment Mathieu Cafaro. Lorsqu’il a effectué son entrée à l’heure de jeu, ses coéquipiers n’avaient d’ailleurs pas encore réussi à cadrer le moindre tir. Et l’ancien Toulousain a tout changé. Passeur décisif pour El Bilal Touré (68e), il a ensuite obtenu un penalty, transformé par Dia (72e), avant d’inscrire le troisième but des siens (74e).

Guion : "On va reprendre de la confiance"



Mais cette entrée tonitruante, et décisive, ne doit pas faire oublier les errances de cette équipe rémoise, qui a heureusement pu compter sur charnière Abdelhamid-Faes pour éviter de totalement sombrer. Et alors que, selon L’Equipe, ses dirigeants s’interrogeraient sur son avenir, David Guion est apparu soulagé à l’issue de cette victoire obtenue dans la douleur, d’autant plus que les Nantais ayant réduit l’écart cinq minutes après le but de Cafaro.





"Je relève la force mentale de mon équipe pour revenir et prendre l'avantage, donc félicitations à tous mes joueurs, a déclaré le coach marnais en conférence de presse. Il faut maintenant être plus constant dans une partie. On a encore des sautes. Mais petit à petit, on va reprendre de la confiance." Une embellie qu’il va falloir confirmer samedi soir face à l’OM au Vélodrome, face à des Marseillais qui restent sur trois succès consécutifs à domicile en Ligue 1.