Reims : Oscar Garcia, le coup dur

🚑 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹 du club ⤵️

— Stade de Reims (@StadeDeReims) November 30, 2021

Joao Nuno Fonseca, Sébastien Hamel et Mickaël D'Amore pour gérer l’équipe à Lyon

Le Stade de Reims se rend mercredi soir à Lyon (coup d’envoi à 21 heures) dans le cadre de la 15eme journée de Ligue 1 qui se dispute en milieu de semaine. Le club champenois tentera d’aller chercher un bon résultat sur le terrain de l’Olympique Lyonnais et de confirmer sa victoire de dimanche face à Clermont (1-0), la troisième seulement de l’exercice 2021-22. Pour cette rencontre, Reims sera privé de son entraîneur.Oscar Garcia, nommé à la tête de l’équipe rémoise l’été dernier, n’est pas blessé. L’ancien milieu offensif ne s’est pas froissé un muscle à l’entrainement mais sera absent pour raison médicale. Il a en effet été diagnostiqué positif au Covid-19. Comme son adjoint et compatriote espagnol Ruben Martinez. « Dès la prise de connaissance des résultats, les deux membres du staff ont été isolés et soumis au protocole sanitaire adapté. Leur état de santé ne suscite en outre aucune inquiétude. Les autres tests, réalisés sur l’ensemble de l’effectif professionnel, n’ont révélé aucun autre cas positif », indique mardi le Stade de Reims dans un communiqué.En l’absence de l’adjoint de Garcia, ce sont ses autres adjoints, Joao Nuno Fonseca, Sébastien Hamel (entraîneur des gardiens) et Mickaël D'Amore qui seront présents pour gérer la formation champenoise, mercredi soir au Groupama Stadium. L’an dernier, le match entre les deux équipes n’avait pu se dérouler, le 13 mars 2020. Prévu à huis clos, il avait finalement été annulé après la décision de la LFP de suspendre les championnats de Ligue 1 et Ligue 2, une décision consécutive à la crise sanitaire qui en était à ses débuts en France.