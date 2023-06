Reims : La révélation Will Still prolonge

Il est arrivé complètement inconnu en Champagne mais en quelques mois, l'entraîneur du Stade de Reims, Will Still s'est fait un nom. Le belge a conquis le monde du football grâce notamment à ses méthodes et à une série d'invincibilité.

Un bail longue durée avec Reims

Le Stade de Reims ne pouvait pas laisser passer l'occasion de conserver ce coach et a annoncé ce jeudi, la prolongation de son contrat jusqu'en 2025. Will Still avait pris la tête de l'équipe après Oscar Garcia cet automne. Après une folle série de 19 matchs sans défaite pour les débuts du jeune coach, les rémois ont connu plus de difficultés lors du sprint final en Ligue 1. En quelques mois il a gagné la confiance des supporters, des joueurs et dirigeants. Il a désormais une saison entière pour confirmer ses premiers mois réussis. Il sera accompagné la saison prochaine par son jeune frère Nicolas en tant que manager.