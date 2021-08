Reims : Garcia ne verra "jamais" un joueur comme Messi

Cela n'est pas encore sûr mais il se pourrait bien que dimanche soir, lors de la 4ème journée du Championnat de France, Lionel Messi foule la pelouse du Stade Auguste-Delaune sous le maillot du PSG pour sa première en Ligue 1 face au Stade de Reims (20h45). Cette perspective éventuelle a engendré certaines conséquences, notamment au niveau des prix des billets revendus (jusqu'à 1248,78 € sur la plate-forme de revente du club), mais également sur le plan médiatique, avec de nombreuses demandes d’accréditations effectuées à travers le monde. Ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur de Reims, Oscar Garcia, s'est exprimé avant ce match qui pourrait être "historique" si le sextuple Ballon d'Or venait à jouer.

"Ce qu'on veut, c'est gagner"

Arrivé cet été à Reims, l'Espagnol a estimé qu'il faudrait essayer de considérer cette rencontre comme une autre. "On sait que ce sera un match historique mais nous devons nous concentrer sur ce qu’on a à faire, pas sur d’autres choses qu’on ne peut pas contrôler. Ce qu’on peut contrôler, c’est ce qu’on va faire sur le terrain", a-t-il indiqué. Catalan et supporter du FC Barcelone, Garcia a reconnu sans trop de peine toute son estime envers le natif de Rosario. "Je suis un grand admirateur de Lionel Messi, je suis sûr que je ne verrai jamais un joueur comme lui, parce que pour moi c’est le meilleur de l’histoire. Tout le monde le connaît. Je suis triste parce qu’il ne jouera pas avec Barcelone mais je suis content parce qu’il est ici et c’est une très bonne chose pour la Ligue 1", a-t-il expliqué.



Ambitieux dans les intentions de jeu, Reims ne compte pas regarder le PSG jouer et aspire à disputer la possession au club de la capitale. "On va être la première équipe qui va l’affronter mais ce qu’on veut, c’est gagner, comme tous les matchs. On prépare ce match pour prendre trois points, pas seulement pour défendre. On veut aussi attaquer parce qu’on sait que si on garde le ballon, on peut minimiser les actions de l’adversaire. Nous avons préparé toute la semaine pour ça, attaquer et conserver le ballon." Ce ne sera pas simple pour Reims : lors de 3 de ses 6 derniers matchs en L1 contre le club champenois, le PSG a inscrit exactement 4 buts. Et Messi n'était pas là...