Oscar Garcia (entraîneur de Reims, propos relayés par L’Équipe) : « Pendant 60 ou 70 minutes, on était beaucoup mieux que l'adversaire. Nous ne sommes pas une équipe qui marque sur toutes nos occasions. On ne peut pas jouer avec les mêmes onze joueurs tout le match, on doit les remplacer et quand on fait des remplacements, l'équipe est moins bonne. Bordeaux a mis trois attaquants qu'ils avaient sur le banc de touche, ils ont cinq ou six attaquants de haut niveau. Ils ont pressé un peu plus haut. Nous, on a été un peu prétentieux après le 2-0, on croyait qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher le 3e but. C'était une erreur. On a mis des joueurs pour continuer d'attaquer, pas pour seulement défendre, les remplaçants n'ont pas été au niveau des titulaires. Nous sommes frustrés. »