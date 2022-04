L’entourage de Kylian Mbappé et le Real Madrid continuent de discuter régulièrement depuis le 8e de finale retour de Ligue des Champions du 9 mars, synonyme d’élimination pour le PSG et l’attaquant français. Marca, dans son édition de samedi, affirme aussi que le contrat est réglé en termes sportifs pour voir Mbappé signer cet été en faveur du le leader de la Liga.

Un suspense alimenté ?

Le quotidien sportif madrilène évoque aussi l’aspect financier. Cela ne constituerait pas un élément primordial dans les négociations afin que le talent de Bondy s’engage libre pour la Maison Blanche. Ces dernières heures, il était annoncé une proposition du PSG aux chiffres astronomiques. 150 millions d’euros en prime de signature pour deux ans de plus à Paris. Ces informations, si elles étaient confirmées, ajouteraient un peu plus au flou qui entoure ce feuilleton.