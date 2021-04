RC Lens : Gaël Kakuta, la belle réparation

Quand la réussite est là... Gaël Kakuta a bien failli essuyer un troisième échec sur ses quatre derniers penaltys, dimanche à Brest (1-1). Mais Gautier Larsonneur, grâce à son étrange attitude, a permis au maître à jouer du RC Lens d'égaliser et d'inscrire son onzième but de la saison. Dont sept penaltys, un geste qu'il maîtrise donc globalement bien. Il est le deuxième meilleur buteur de la spécialité en Ligue 1, à égalité avec Memphis Depay et à deux longueurs de Ben Yedder. Aux portes du top 10 global du championnat, puisque six joueurs sont à égalité à la sixième place avec seulement un but de plus que lui, il est aussi le meilleur réalisateur des Sang et Or. Il n'avait encore jamais atteint les dix unités au cours de sa carrière.

Auteur également de cinq passes décisives, seul Jonathan Clauss le devance au club dans ce domaine (six offrandes). International en République Démocratique du Congo depuis 2017, Kakuta réussit donc une première saison plus que convaincante chez son club formateur. Dans le ton de ce promu lensois qui, s'accrochant à la cinquième place, n'en finit plus d'étonner et joue toujours l'Europe... Parti du cocon il y a treize ans, Kakuta a toujours été l'éternel espoir du football français. Désormais, le milieu offensif a 29 ans et plus grand-chose à attendre en termes d'explosion de carrière. Déjà en vue à Amiens dans un rôle similaire, il n'y avait toutefois inscrit que six buts lors de sa première saison en 2017-2018 (puis deux buts la saison passée).



Il s'éclate donc forcément d'autant plus à jouer le guide dans une équipe qui cartonne. "Il a toujours été très investi, savoure son coach Franck Haise (pour L'Equipe). Il est très respectueux de l'institution et du cadre donné. Il a ses idées et il est intéressant quand il les partage. A sa manière et avec ses mots. Je suis demandeur de son expérience." Prêté six fois en six ans par Chelsea, de 2009 à 2015, trimballé en Chine (d'où il avait été prêté à Amiens il y a quatre ans), Kakuta a écumé toutes les équipes de France de jeunes, mais jamais les A. Tout ça derrière lui, il n'y a que du bon temps à rattraper. Et c'est Lens qui en profite.

