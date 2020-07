Les plus

[🎞️VIDEO - ⚽️BUT] 🇩🇪 #Bundesliga

☄️ Une offrande de Lucas Hernandez permet à Lewandowski de tripler la mise pour le Bayern Munich 💥💥💥

➡️ Déjà 2 buts en première période pour le Polonais !https://t.co/MWLk7djBn7

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 20, 2020



Les moins

A priori, tout laisse à penser qu'une arrivée de Lucas Hernandez serait bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Le niveau intrinsèque du joueur, bien sûr, dont les déboulés sur le côté gauche ne sont plus à vanter depuis deux ans et le titre de champion du monde de l'équipe de France. Encore jeune, presque très jeune même au vu de son potentiel, puisqu'il n'a que 24 ans, le latéral gauche du Bayern offre justement (aussi) cet avantage d'être français. Ce qui n'est pas négligeable, loin de là, pour les dirigeants du club de la capitale.L'identification au maillot demeure aussi importante que difficile dans un football mondialisé, et rapatrier un nouveau champion du monde après Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe (ainsi qu'Alhponse Areola, prêté au Real Madrid) serait un signal fort pour les supporters, tout comme une éventuelle arrivée d'Antoine Griezmann. Du point de vue strictement sportif, le renfort de Lucas Hernandez entrerait parfaitement dans les standards de Thomas Tuchel, qui adore les doubles profils. On le sait, l'ancien joueur de l'Atlético peut évoluer autant sur l'aile gauche qu'en charnière centrale, son poste de départ.Le problème inhérent à cet éventuel transfert serait la mise en concurrence, encore, de certains joueurs. Si c'est le lot des grands clubs, certains éléments pouvaient aussi espérer une confiance un peu plus appuyée, à commencer par Presnel Kimpembe qui verrait arriver un énième obstacle, alors que le départ de Thiago Silva pouvait enfin l'installer dans l'axe au côté de Marquinhos. Et si jamais Lucas Hernandez est plutôt aligné à gauche, le problème ne serait pas résolu pour autant, au contraire. Il serait même... triplé.Juan Bernat, déjà, pourrait avoir du mal à accepter cette remise en cause, tant il est irréprochable et indiscutable depuis son arrivée. A l'inverse, il est d'ailleurs loin d'être certain que le Français parvienne à déboulonner l'Espagnol. Derrière, Layvin Kurzawa qui vient de prolonger serait donc n°3 dans la hiérarchie (un indice pour un refroidissement de cette piste Lucas Hernandez ?). Enfin, pour Abdou Diallo, ce serait carrément un appel au départ, lui qui cumule également ces possibilités de couvrir à la fois l'axe et le côté gauche. Bref, un renfort est toujours bon à prendre par définition, mais attention aux dommages collatéraux.