Le verdict était attendu avec crainte dans les rangs du Paris Saint-Germain. Privé de Marco Verratti et Alessandro Florenzi depuis la fin de la dernière trêve internationale, le club de la capitale va pouvoir les réintégrer. Positifs au Covid-19, les deux hommes ont cette fois passé les tests avec succès.



Négatifs, Verratti et Florenzi vont donc pouvoir jouer avec le PSG ce mardi (21h) face au Bayern Munich, en quart de finale retour de la Ligue des champions. C'est en tout ce que confirme Téléfoot qui a dévoilé le résultat des tests des deux Italiens. Le média qui précise par ailleurs que Verratti devrait reprendre l'entraînement collectif dès ce dimanche, tandis que Florenzi pourrait revenir lundi.

Transformer l'essai

En attendant une confirmation officielle, Paris peut se réjouir de récupérer deux maillons essentiels qui lui ont cruellement fait défaut mercredi dernier, malgré l'exploit réalisé du côté de Munich (victoire 2-3). Kylian Mbappé, Neymar et tous les Parisiens espèrent bien transformer l'essai mardi, avec l'aide de Marco Verratti et Alessandro Florenzi.