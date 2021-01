PSG : Verratti et Diallo positifs au Covid-19

Vu les délais de quarantaine, ils devraient très probablement manquer les deux matches suivants, contre Nîmes, mercredi, et le choc chez l'Olympique de Marseille le dimanche 7 février. Le milieu italien Verratti et le défenseur central Diallo "sont confirmés positifs au test PCR Sars-Cov2. Ils vont donc respecter l’isolement et sont soumis au protocole sanitaire approprié", a écrit le PSG dans un communiqué. Lorient, avant-dernier de L1, sort justement d'une période où 12 de ses joueurs avaient été frappés par la pandémie.

Le club a même dû décaler deux matches de rang, dont un joué mercredi et gagné contre Dijon (3-2). Outre ces deux joueurs qui doivent déclarer forfait, le nouvel entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, n'est pas sûr de pouvoir aligner son capitaine, Marquinhos (adducteurs), ni son gardien Keylor Navas (coup à la poitrine). Le milieu espagnol Ander Herrera, absent la semaine dernière contre Montpellier (4-0), est aussi incertain. Lorient a récupéré des malades du Covid, mais pas le gardien Paul Nardi ni le latéral gauche Vincent Le Goff qui n'auront pas récupéré du virus.