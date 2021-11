PSG : Verratti en reprend pour trois semaines

Après avoir effectué son retour samedi dernier contre le FC Nantes (3-1) au Parc des Princes, Marco Verratti était attendu encore d’entrée contre Manchester City, mercredi soir en Ligue des Champions. Mais le milieu de terrain italien s’est de nouveau blessé, mardi à la veille du grand rendez-vous à l’Etihad Stadium. Et Verratti n’a donc pas joué face aux joueurs de Pep Guardiola. C’est depuis le banc sur lequel il avait néanmoins pris place que le Transalpin a assisté à la défaite des Parisiens (1-2).

Herrera out un mois, rien de méchant pour Gueye

Tough night, heads up and let’s fight together 🔴🔵 pic.twitter.com/SxqjS0AwQs