PSG : Une incertitude de taille face à l’ASSE

Tout juste remis de son exploit et de sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions obtenue face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain retrouve le championnat ce dimanche, avec la réception de Saint-Etienne. Un match que les Parisiens pourraient disputer sans leur gardien de but titulaire puisque Keylor Navas est souffrant.

D'après une indiscrétion de L’Équipe, le Costaricien est donc malade et n'a d'ailleurs pas pris part à l'entraînement vendredi. Le média précise cependant qu'il ne s'agit pas du Covid-19. Mauricio Pochettino devrait trancher samedi sur la présence ou non de son joueur face aux Verts. Le tacticien parisien devra par ailleurs se passer des services de Marquinhos et Abdou Diallo, tous deux blessés. Pas non plus de Leandro Paredes, Idrissa Gueye, et surtout de Neymar, suspendus.