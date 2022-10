Une fois n'est pas coutume, Kylian Mbappé n'était pas sur la pelouse du Parc des Princes samedi soir, à l'heure du coup d'envoi de la rencontre qui opposait son équipe du Paris Saint-Germain à l'OGC Nice (2-1). Placé sur le banc des remplaçants et ménagé par Christophe Galtier, l'attaquant tricolore a cependant fini par entrer en jeu en seconde période. L'occasion pour lui de faire basculer le match en faveur des Parisiens grâce à un but décisif, mais aussi d'entrer un peu plus dans l'histoire de son club dont il est devenu le remplaçant le plus prolifique.

Aussi bien que Simba

Pour être plus précis, grâce à son huitième but de la saison en championnat, Kylian Mbappé a fait coup double puisque cette réalisation est la neuvième pour lui en sortie de banc, depuis qu'il est à Paris. Du jamais vu au XXIᵉ siècle. Il devient co-détenteur de ce record honorifique, à égalité avec Amara Simba (1986-1993). Une ligne supplémentaire pour marquer un peu plus son histoire à Paris. Et un pas de plus vers un sommet qui l'intéresse sûrement bien davantage puisqu'il n'est plus qu'à 18 unités du meilleur buteur historique du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani. L'Uruguayen trône toujours tout en haut avec ses 200 buts, mais Kylian Mbappé en est désormais à 182 et il devrait, selon toute vraisemblance, passer devant d'ici la fin de la saison.