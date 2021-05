PSG : Un homme s'est introduit dans la propriété de Neymar

Un sac avec des bibles afin de transmettre la parole de Dieu



Les domiciles des joueurs du PSG semblent être des attractions particulières cette saison encore. Plus tôt au cours de l'année, en mars dernier, des cambriolages avaient été subis par les familles de Marquinhos et d'Angel Di Maria, alors que se déroulait dans le même temps une rencontre face à Nantes (défaite 1-2). Dans la nuit de samedi à dimanche, un nouvel épisode a eu lieu, quelques heures avant le large succès du PSG face à Reims, lors de la 37ème journée de Ligue 1 (4-0).Selon des informations dévoilées par L'Equipe, un homme ne disposant pas de toutes ses facultés a été interpellé vers 1h30 au sein de la propriété de la star du PSG. De nationalité angolaise, il a été repéré par le service de sécurité. Il a pu s'approcher à "quelques mètres de la porte d'entrée de la villa de Neymar", selon la source.. L'homme a été placé en hôpital psychiatrique et avait visiblement préparé son coup : la source indique qu'il traînait depuis trois jours à proximité du domicile de Neymar, situé à Bougival.