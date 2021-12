PSG : Un documentaire sur la carrière de Neymar prévu par Netflix

« Neymar est un monstre »



. De ses débuts à Santos, en passant par son passage au FC Barcelone entre 2013 et 2017, sans oublier son transfert record au PSG pour la somme de 222 millions d'euros, le Brésilien a su diffuser un talent à la manifestation irrégulière. Considéré comme un prétendant au Ballon d'Or, le numéro 10 du Brésil et du club francilien a été freiné par de nombreuses blessures jusqu'ici, dont la dernière face à l'AS Saint-Étienne, le 28 novembre dernier. En raison de cette entorse de la cheville gauche, il ne devrait retrouver les terrains que lors du mois de janvier prochain.C'est à cette période qu'un documentaire à son sujet sera diffusé sur Netflix. La plate-forme a déjà focalisé son attention sur certains joueurs (Antoine Griezmann, Nicolas Anelka ou encore Pelé) et elle va donc se pencher sur la carrière de Neymar avec les nombreuses étapes vécues par le natif de Mogi das Cruzes.Le joueur de 29 ans s'est exprimé dans le trailer de ce documentaire : "Je commencerais par parler de mes actes et je porterais un jugement sur moi. Neymar est un monstre, et tout ça. Je raconterais mon histoire et tout changerait, puis tous ceux qui m’ont cassé verraient qui je suis", a-t-il affirmé, avant de conclure : "Pour ma famille, je suis Batman. Pour les autres, je suis le Joker".